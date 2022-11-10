Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Для реконструкции дома купца Лихацкого в Краснодаре выберут нового подрядчика

Экономика
10.11.2022 16:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-rekonstruktsii-doma-kuptsa-lihatskogo-v-krasnodare-vyberut-novogo-podryadchika
Для реконструкции дома купца Лихацкого в Краснодаре выберут нового подрядчика
Фото «Кубань 24»

В департаменте строительства администрации Краснодара расторгли контракт с подрядчиком, который занимался проектированием реконструкции памятника архитектуры на улице Красной, 120 а.

В мэрии Краснодара сообщили, что ООО «Еврогрупп СПб» из Санкт-Петербурга не смогла выполнить взятые на себя обязательства. В связи с этим контракт расторгли и проведут аукцион по выбору нового проектного института.

«К работам подрядчик приступит в течение 62 дней с момента заключения муниципального контракта. Проектирование будет выполняться за счет средств местного бюджета. Сумма реконструкции будет известна только после прохождения государственной экспертизы сметной документации», —  сообщили в администрации города.

Дом купца Лихацкого был построен в 1900-1910 годах, площадь здания составляет 480 кв. м. Назван по имени владельца, Марка Лихацкого, купца, председателя Екатеринодарской городской думы. В феврале 2020 года депутаты гордумы согласовали выделение 45,9 млн рублей на реставрацию. На проектирование планировали направить 5,9 млн рублей. Еще 40 млн рублей планировали зарезервировать.

В сентябре 2020 года контракт на проектные работы на сумму 12,9 млн рублей заключили с ООО «Еврогрупп СПб». Подрядчик должен был завершить работы до 27 сентября 2021 года, но обязательства не выполнил. В августе текущего года МКУ «Единая служба заказчика» расторгло муниципальный контракт, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: в станице Полтавской капитально отремонтируют музей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
  2. Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфонах
  3. В Краснодаре почти в 2 раза увеличилось число вакансий для специалистов, знающих китайский язык
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
  6. Филолог назвал наиболее вероятное слово 2022 года в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях