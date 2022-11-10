Для реконструкции дома купца Лихацкого в Краснодаре выберут нового подрядчика

Фото «Кубань 24»

В департаменте строительства администрации Краснодара расторгли контракт с подрядчиком, который занимался проектированием реконструкции памятника архитектуры на улице Красной, 120 а.

В мэрии Краснодара сообщили, что ООО «Еврогрупп СПб» из Санкт-Петербурга не смогла выполнить взятые на себя обязательства. В связи с этим контракт расторгли и проведут аукцион по выбору нового проектного института.

«К работам подрядчик приступит в течение 62 дней с момента заключения муниципального контракта. Проектирование будет выполняться за счет средств местного бюджета. Сумма реконструкции будет известна только после прохождения государственной экспертизы сметной документации», — сообщили в администрации города.

Дом купца Лихацкого был построен в 1900-1910 годах, площадь здания составляет 480 кв. м. Назван по имени владельца, Марка Лихацкого, купца, председателя Екатеринодарской городской думы. В феврале 2020 года депутаты гордумы согласовали выделение 45,9 млн рублей на реставрацию. На проектирование планировали направить 5,9 млн рублей. Еще 40 млн рублей планировали зарезервировать.

В сентябре 2020 года контракт на проектные работы на сумму 12,9 млн рублей заключили с ООО «Еврогрупп СПб». Подрядчик должен был завершить работы до 27 сентября 2021 года, но обязательства не выполнил. В августе текущего года МКУ «Единая служба заказчика» расторгло муниципальный контракт, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: в станице Полтавской капитально отремонтируют музей.