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Неадекватный мужчина застрял на острове посреди бурлящей реки в Лабинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinske-spasateli-evakuirovali-neadekvatnogo-muzhchinu-s-ostrova-posredi-reki
Неадекватный мужчина застрял на острове посреди бурлящей реки в Лабинске
Фото t.me/kubanspas

Инцидент произошел днем 22 марта. Сотрудникам Лабинского отряда «Кубань-СПАС» сообщили, что в районе улицы Сочинской на острове в реке Лаба находится мужчина.

Выяснилось, что на острове застрял 38-летний местный житель. Мужчина находился в неадекватном состоянии и не мог выбраться сам. Спасатели на катамаране переправили его в безопасное место и в присутствии полицейских передали врачам скорой помощи.

О том, как мужчина оказался на острове, неизвестно, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

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