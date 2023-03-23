Неадекватный мужчина застрял на острове посреди бурлящей реки в Лабинске
Происшествия
23.03.2023 16:08
Инцидент произошел днем 22 марта. Сотрудникам Лабинского отряда «Кубань-СПАС» сообщили, что в районе улицы Сочинской на острове в реке Лаба находится мужчина.
Выяснилось, что на острове застрял 38-летний местный житель. Мужчина находился в неадекватном состоянии и не мог выбраться сам. Спасатели на катамаране переправили его в безопасное место и в присутствии полицейских передали врачам скорой помощи.
О том, как мужчина оказался на острове, неизвестно, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.
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