Неадекватный мужчина застрял на острове посреди бурлящей реки в Лабинске

Инцидент произошел днем 22 марта. Сотрудникам Лабинского отряда «Кубань-СПАС» сообщили, что в районе улицы Сочинской на острове в реке Лаба находится мужчина.

Выяснилось, что на острове застрял 38-летний местный житель. Мужчина находился в неадекватном состоянии и не мог выбраться сам. Спасатели на катамаране переправили его в безопасное место и в присутствии полицейских передали врачам скорой помощи.

О том, как мужчина оказался на острове, неизвестно, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

Читайте также: в Апшеронском районе 75-летний пенсионер заблудился в лесу во время сбора черемши.