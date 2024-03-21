В Лабинске провели уникальную операцию и спасли руку пенсионера от ампутации

Об уникальной операции, которую провели врачи регионального сосудистого центра Лабинска, 21 марта рассказал глава краевого минздрава Евгений Филиппов.

В медучреждение пенсионер обратился с головокружением, жалобами на острую боль и холод в руке. При этом у пациента на протяжении трех лет диагностировали отсутствие пульсации артерий по всей длине руки.

«У мужчины был обнаружен стеноз, сужение стенок сосудов руки до 80%. В большинстве подобных случаев, если не устранить такую проблему, то ампутации конечности не избежать», — отметил Евгений Филиппов в Telegram.

По итогам врачебного консилиума медики решили провести операцию на подключичную артерию и установить металлическую конструкцию внутри сосуда — стент для восстановления просвета. Эти манипуляции были призваны нормализовать кровоток в конечности.

«Слаженная работа бригады квалифицированных специалистов позволила не только спасти руку пожилого мужчины, но и восстановить двигательную функция конечности сразу после операции. Уже через неделю пациент отправился домой», — заключил глава минздрава Кубани.

Проводить такие уникальных операции в медучреждениях региона удается благодаря современному оборудованию. С 2019 года более 220 единиц высокотехнологичной техники поставили в кубанские больницы согласно нацпроекту «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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