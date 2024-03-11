Хирурги в Краснодаре заменили пациенту сердечный клапан через прокол в бедре

Рентгенхирурги ККБ № 1 провели уникальную операцию по замене сердечного клапана. Они через прокол в бедре выполнили имплантацию по технологии «клапан в клапан».

«По своей технике это напоминает русскую «матрешку». Такая методика приходит на смену классической операции, которую проводят под наркозом с полной остановкой сердца. Восстановиться после открытого вмешательства на сердце гораздо сложнее, требуется длительная реабилитация», — рассказала об операции вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

Она отметила, что преимущество новой технологии – возможность проводить повторные операции по замене изношенных биопротезов пожилым пациентам, которых по состоянию здоровья уже нельзя прооперировать на открытом сердце.

«Такие методики стали возможны в нашем регионе благодаря усилиям краевого минздрава по привлечению кадров и закупке нового оборудования, а также главному врачу НИИ-ККБ № 1, который внедряет и продвигает новейшие разработки в своей клинике», — добавила Минькова.

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