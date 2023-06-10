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В Лабинске продолжают откачивать воду из подтопленных домовладений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinske-prodolzhayut-otkachivat-vodu-iz-podtoplennyh-domovladenij
В Лабинске продолжают откачивать воду из подтопленных домовладений
Фото t.me/vladimirzaburaev

О работе по ликвидации подтоплений 10 июня рассказал глава Лабинского района Владимир Забураев.

По словам главы муниципалитета, в Лабинске продолжают откачивать воду по несколькими адресам.

«Сегодня еще раз приехал в микрорайон Виноградный, где несколько дней ведется откачка воды. Волонтеры и казаки оказывают помощь жителям. После проехал на два адреса, по которым ко мне на прием обращались жители. На улице Ворошилова откачивают воду, работа продолжается. В переулке Ровном перераспредели потоки воды по обе стороны улицы Братской», — написал Владимир Забураев в своем Telegram-канале.

Также глава района посетил здание по улице Пушкина, где в ночь на 10 июня произошел пожар. По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания. Сейчас ведется работа по замене крыши, которая выгорела.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за последние две недели от ливней и подтоплений пострадали 11 районов Кубани. В 9 муниципалитетах объявлен режим «ЧС». По результатам работы оценочных комиссий, всего было подтоплено более 2,7 тыс. дворов и более 900 домов. По данным на 8 июня, в Лабинском и Новокубанском районах подтопленными оставались 68 придомовых территорий.

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