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В Лабинске отметили День района и День города

Общество
19.09.2022 20:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinske-otmetili-den-rajona-i-den-goroda
Видео канала «Кубань 24»

Главным событием стал концерт, который подготовили местные творческие коллективы.

В городе были открыты казачьи подворья с выставками, угощениями и мастер-классами. На площади «Родина» провели спортивные состязания — по футболу, единоборствам и легкой атлетике. В завершение праздника выдающихся жителей  Лабинского района наградили почетными грамотами за успехи в труде, учебе и спорте.

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