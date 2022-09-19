В Лабинске отметили День района и День города
Общество
19.09.2022 20:15
Главным событием стал концерт, который подготовили местные творческие коллективы.
В городе были открыты казачьи подворья с выставками, угощениями и мастер-классами. На площади «Родина» провели спортивные состязания — по футболу, единоборствам и легкой атлетике. В завершение праздника выдающихся жителей Лабинского района наградили почетными грамотами за успехи в труде, учебе и спорте.
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