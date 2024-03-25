В Лабинске посадили курьера мошенников, сообщавших пенсионерам о ДТП

Лабинский городской суд вынес приговор в отношении 22-летнего местного жителя, которого обвиняли в мошенничестве.

По данным следствия, январе 2023 года участники преступной группы звонили пенсионерам и сообщали им о том, что их родственники якобы попали в ДТП. Злоумышленники предлагали решить конфликт и передать деньги пострадавшим. За деньгами к пенсионерам приезжал 22-летний житель Лабинска. Всего пострадали 8 пенсионеров, ущерб составил 1,9 млн рублей.

Суд назначил обвиняемому 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также ограничения свободы на 1 год и 10 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил иски пострадавших о взыскании с осужденного причиненного ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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