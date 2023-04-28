В Лабинске будут судить владельца завода керамики, где при пожаре погиб рабочий и еще двое пострадали

Мужчину подозревают в нарушении правил охраны труда, повлекших по неосторожности смерть одного человека и причинение тяжкого вреда еще двоим.

По данным следствия, 46-летний мужчина организовал на улице Красной в Лабинске предприятие по производству и продаже декоративных керамических изделий. Для сушки керамики использовались баллоны с пропаном. Днем 29 января в одном из помещений мастерской трое рабочих разбирали формы с гипсовыми фигурами, в это время произошла разгерметизация 50-литрового газового баллона. От огня газовой горелки сушильного шкафа пропан-бутановая смесь, заполнившая все помещение, загорелась. Причиной пожара стали нарушения правил трудовой и промышленной безопасности, допущенные подозреваемым.

При пожаре трое работников получили ожоги 1-2-3 степени и другие повреждения. Здоровью двоих мужчин был нанесен тяжкий вред. Третий получил тяжелые ранения и, несмотря оказанную медицинскую помощь, умер на следующий день в больнице.

На подозреваемого завели уголовное дело. Он полностью признал свою вину и принял меры по возмещению вреда потерпевшим. Суд наложил арест на имущество подозреваемого на сумму свыше 2,8 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на заводе по производству керамики начался 29 января около 15:00. Ликвидировать возгорание удалось в 16:26. Огонь уничтожил 100 кв. метров.