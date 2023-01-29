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Три человека пострадали при пожаре на заводе керамики в Лабинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-cheloveka-postradali-pri-pozhare-na-zavode-keramiki-v-labinske
Три человека пострадали при пожаре на заводе керамики в Лабинске
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Возгорание произошло 29 января около 15:00 на улице Красной в Лабинске.

Очевидцы выложили в соцсетях кадры с места происшествия. Они рассказали, что пожар произошел на заводе по производству керамики.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Лабинского ПСГ в 15:07. Спасатели прибыли на место и установили, что произошло возгорание площадью 100 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар локализовали на той же площади в 16:20. Огонь полностью ликвидировали в 16:26. По предварительным данным, при пожаре пострадали три человека. В ликвидации возгорания принимали участие шесть спасателей и три единицы техники.

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