Три человека пострадали при пожаре на заводе керамики в Лабинске
Происшествия
29.01.2023 17:32
Возгорание произошло 29 января около 15:00 на улице Красной в Лабинске.
Очевидцы выложили в соцсетях кадры с места происшествия. Они рассказали, что пожар произошел на заводе по производству керамики.
Информация о пожаре поступила диспетчеру Лабинского ПСГ в 15:07. Спасатели прибыли на место и установили, что произошло возгорание площадью 100 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Пожар локализовали на той же площади в 16:20. Огонь полностью ликвидировали в 16:26. По предварительным данным, при пожаре пострадали три человека. В ликвидации возгорания принимали участие шесть спасателей и три единицы техники.
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