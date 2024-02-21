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В Лабинске будут судить двоих мужчин, напавших с битой на прохожего

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinske-budut-sudit-dvoih-muzhchin-napavshih-s-bitoj-na-prohozhego
В Лабинске будут судить двоих мужчин, напавших с битой на прохожего
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В ОМВД России по Лабинскому району завершили расследовать уголовное дело в отношении двоих местных жителей в возрасте 21 года и 26 лет, которых обвиняют в разбойном нападении.

По данным следствия, вечером на одной из улиц Лабинска злоумышленники напали на прохожего. Они несколько раз ударили его бейсбольной битой, забрали мобильный телефон и скрылись. Мужчина получил множество ушибов и ссадин. Полицейские изъяли телефон и вернули владельцу.

Возбудили уголовное дело о разбое. На период предварительного следствия подозреваемый поместили под стражу. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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