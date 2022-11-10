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В L’Oreal опровергли информацию о возобновлении поставок бренда Giorgio Armani в РФ

Экономика
10.11.2022 21:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-l-oreal-oprovergli-informatsiyu-o-vozobnovlenii-postavok-brenda-giorgio-armani-v-rf
В L’Oreal опровергли информацию о возобновлении поставок бренда Giorgio Armani в РФ
Фото unsplash.com

Французская компания L’Oreal, владеющая косметическими брендами Giorgio Armani Beauty, Lancome, Yves Saint Laurent, Kerastase и Redken, 10 ноября опровергла информацию о возобновлении поставок В РФ.

В компании заявили, что строго соблюдают санкции ЕС и США и возобновлять поставки Giorgio Armani не планируют.

«Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию, L’Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась. L’Oréal строго соблюдает санкции ЕС и США», — сказано в заявлении компании.

В L’Oréal напомнили, что временно закрыли все магазины и напрямую управляемые пункты продаж в универмагах и на сайтах под собственным брендом. Кроме того, приостановили инвестиции в российские СМИ.

Также компания прекратила продажу большинства собственных брендов и продает только основные товары для ежедневного использования, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о том, что бренды Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Lancome и Redken возобновят поставки в Россию, появилась в СМИ 7 ноября.

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