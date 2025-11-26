В Кущевском районе завершили благоустройство парка по нацпроекту

Ремонт общественного пространства в станице Шкуринской провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, в парке уложили новый асфальт и обустроили парковку для автомобилей.

Также на территории обустроили прогулочные дорожки и разместили малые архитектурные формы. Для детей установили две игровые площадки. В парке также оборудовали тренажерные комплексы и воркаут-зону.

«Уверен, что обновленный парк станет любимым местом для встреч и отдыха жителей станицы», — отметил Шапошник.

Кроме того, общественное пространство оснастили системами освещения и видеонаблюдения, провели работы по озеленению.

В 2025 году на Кубани в рамках нацпроекта благоустраивают 103 общественных пространства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

