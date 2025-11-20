Первый этап благоустройства парка завершили в Отрадненском районе

Общественную территорию в хуторе Садовом облагородили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, подрядчик завершил благоустройство территории площадью более 3 га.

В парке уложили пешеходные дорожки, поставили скамейки, а также установили две детские площадки для детей разных возрастов. Пространства сделали безопасными с помощью специального покрытия.

Кроме того, в парке появились фонари, камеры видеонаблюдения и система радиосвязи. Общественную территорию планируют торжественно открыть до конца ноября, отметил Шапошник.

Работы в парке проводят в несколько этапов, они займут несколько лет. В 2026 году на территории продолжат благоустройство — обновят участок вокруг мемориального комплекса в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, а также поставят сцену.

Парк в хуторе Садовом располагается вблизи Дома Культуры, школы и детского сада. Здесь проводят культурно-массовые мероприятия, жители проводят время с семьями и друзьями.

Всего в 2025 году в Краснодарском крае в рамках нацпроекта планируют привести в порядок более 100 скверов, парков и набережных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

