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В Кущевском районе врачи удалили тромб из мозговой артерии 71-летнего пациента

Общество
14.11.2022 13:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kushhevskom-rajone-vrachi-udalili-tromb-iz-mozgovoj-arterii-71-letnego-patsienta
В Кущевском районе врачи удалили тромб из мозговой артерии 71-летнего пациента
Фото t.me/minkovaanna23

Операцию по тромбоэкстракции в Кущевской ЦРБ провели впервые. Раньше такие операции проводились только в Краснодаре.

Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Больного экстренно доставили на скорой из Ленинградского района. У 71-летнего пациента диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и все признаки ишемического инсульта с выраженным неврологическим дефицитом. КТ-ангиография показала закупорку средней мозговой артерии, нужно было немедленно оперировать. Благодаря профессионализму наших врачей и современному оборудованию, которым мы обеспечили ЦРБ, удалось спасти жизнь пациенту», — написала Анна Минкова в Telegram.

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