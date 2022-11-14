В Кущевском районе врачи удалили тромб из мозговой артерии 71-летнего пациента

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Операцию по тромбоэкстракции в Кущевской ЦРБ провели впервые. Раньше такие операции проводились только в Краснодаре.

Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Больного экстренно доставили на скорой из Ленинградского района. У 71-летнего пациента диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и все признаки ишемического инсульта с выраженным неврологическим дефицитом. КТ-ангиография показала закупорку средней мозговой артерии, нужно было немедленно оперировать. Благодаря профессионализму наших врачей и современному оборудованию, которым мы обеспечили ЦРБ, удалось спасти жизнь пациенту», — написала Анна Минкова в Telegram.

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