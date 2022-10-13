В Кущевском районе трое парней пытались повезти через пост ДПС полтора килограмма «синтетики»
Автомобиль марки «Лада Приора» остановили для проверки документов на стационарном посту ДПС «Кущевский».
В машине находились двое приезжих из Отрадненского района 18 и 24 лет и 24-летний житель села Успенского. В ходе личного досмотра одного из молодых людей полицейские нашли сверток со светлым порошком. Осмотрев автомобиль, они обнаружили еще три свертка с аналогичным содержимым. Парней задержали.
Экспертиза подтвердила, что в свертках находился N-метилэфедрон. Общая масса изъятого наркотика — порядка 1,5 кг.
Правоохранители установили, что подозреваемые купили «синтетику» через интернет и планировали сбыть через «закладки» в Курганинске.
На молодых людей завели уголовное дело. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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