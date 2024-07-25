В Кущевском районе проведут акцию «Кубань — край долгожителей»

Акция проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Она направлена на повышение качества жизни старшего поколения.

Бригада врачей краевого клинического госпиталя для ветеранов выезжает в отдаленные районы для обследования пожилых пациентов.

Так, 25 июля специалисты проведут прием пожилых людей в ЦРБ Кущевского района (улица им. Ленина, 2).

«Ранее выездная бригада посетила Староминский район. Там невролог и кардиолог осмотрели 45 человек: 14 пациентов направили на консультации в краевые специализированные медицинские организации, 9 — получили направления на госпитализацию в краевой клинический госпиталь для ветеранов войн», — рассказал главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Исаенко.

В 2023 году участниками акции стали 2,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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