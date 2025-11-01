В Кущевском районе перезахоронили останки восьми советских солдат

В станице Шкуринской, на мемориале воинам-землякам, прошла церемония перезахоронения останков красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.

Уже несколько лет в Кущевском районе идут поисковые работы. Поисковики из отряда «Кубанский рубеж» обнаружили останки восьми солдат. Имена погибших установить не удалось.

«Весной в Шкуринском сельском поселении с воинскими почестями уже были захоронены останки двух советских бойцов. Всего с начала 2025 года на Кубани перезахоронены 300 бойцов Красной Армии. Низкий поклон и большое спасибо всем участникам поискового движения», — сказал и.о. руководителя регионального департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин.

В церемонии приняли участие представители департамента, администрации Кущевского района, участники специальной военной операции и финалисты губернаторского кадрового проекта «Герои Кубани» Сергей Елизов и Александр Соколов. А также военнослужащие, поисковики, представители казачества и духовенства, местные жители.

Они возложили к могиле цветы и венки. Почтили память советских воинов минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

