Сквер «Памяти Героев» благоустроили в Кущевском районе

Зеленая зона в станице Кисляковской победила в конкурсе «Инициативное бюджетирование».

Как сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в сквере «Памяти героев» провели работу по благоустройству — установили мемориал в честь бойцов СВО, а также разместили портреты погибших за родину земляков.

На территории также уложили плитку, установили освещение и поставили лавочки. Сквер располагается в центре станицы Кисляковской. Здесь проживают более 5 тыс. человек.

«Уверен, это место станет не только уютным уголком для отдыха, но и важным центром, где станичники смогут почтить память наших героев, а молодежь — приобщиться к истории», — отметил Кондратьев.

По словам губернатора Кубани, благодаря «Инициативному бюджетированию» в 2025 году выбрали 164 объекта для благоустройства, 40 из которых уже готовы, а остальные завершат до конца текущего года.

Проект позволяет благоустраивать скверы, детские и спортивные площадки. Жители предлагают проекты для участия в конкурсе, а затем муниципалитет получает необходимые средства. В 2025 году на их реализацию выделили 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

