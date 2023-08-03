В Кущевском районе пенсионер за рулем легковушки врезался в фуру

Авария произошла 2 августа около 12:00 в районе 1151-го километра дороги М-4 «Дон».

По предварительным данным, 72-летний мужчина ехал за рулем «Лада Гранта», не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик Volvo с полуприцепом, которым управлял 47-летний водитель.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии происшествия устанавливаются.

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