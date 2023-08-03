В Кущевском районе пенсионер за рулем легковушки врезался в фуру
Происшествия
03.08.2023 10:26
Авария произошла 2 августа около 12:00 в районе 1151-го километра дороги М-4 «Дон».
По предварительным данным, 72-летний мужчина ехал за рулем «Лада Гранта», не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик Volvo с полуприцепом, которым управлял 47-летний водитель.
В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии происшествия устанавливаются.
Читайте также: в Павловском районе под колесами грузовика погиб пешеход.