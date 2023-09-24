В Кущевском районе начали благоустраивать зеленую зону

Речь идет от территории в хуторе Полтавском в районе улиц Советской и Трудовой. Ее приводят в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На территории зеленой зоны уже завершили демонтажные и подготовительные работы, а также уложили тротуарную плитку. До конца сентября здесь установят урны и скамейке и оборудование на детской и спортивной площадках.

«Идет подготовка детских площадок под бетонирование, для дальнейшего озеленения завозят плодородный грунт», — сообщил заместитель главы краевого министерства ТЭК и ЖКХ Денис Сорокалетов.

Всего на Кубани в текущем году благоустроят 142 общественные территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Славянском районе завершают благоустройство парка по нацпроекту. Зеленую зону площадью более 10 тыс. кв. м в Гвардейском переулке в хуторе Беликов Кировского сельского поселения реконструируют по нацпроекту «Жилье и городская среда».