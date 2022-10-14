В Кущевском районе на трассе ГАЗ врезался в фуру и сгорел дотла
ДТП произошло 13 октября в 21:30 на трассе М-4 «Дон» в Кущевском районе.
Видеозапись с пылающей машиной на дороге в районе поворота на станицу Ленинградскую опубликовали в соцсетях очевидцы.
По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля ГАЗ, при перестроении из крайней левой полосы в крайнюю правую в начале ремонтного участка дороги не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди большегруза MAN с прицепом. Произошло столкновение.
В результате ГАЗ полностью сгорел. Водитель отделался легкими травмами.
«В ДТП пострадал 42-летний водитель автомобиля ГАЗ. Ему назначено амбулаторное лечение», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Читайте также: в Новороссийске ночью на трассе рядом с заправкой сгорела фура.
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
- Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении границ «Сириуса»
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
- Приложения VK и Mail.ru снова стали доступны для скачивания в AppStore
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?