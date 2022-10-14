В Кущевском районе на трассе ГАЗ врезался в фуру и сгорел дотла

Видео t.me/krddtp1

ДТП произошло 13 октября в 21:30 на трассе М-4 «Дон» в Кущевском районе.

Видеозапись с пылающей машиной на дороге в районе поворота на станицу Ленинградскую опубликовали в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля ГАЗ, при перестроении из крайней левой полосы в крайнюю правую в начале ремонтного участка дороги не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди большегруза MAN с прицепом. Произошло столкновение.

В результате ГАЗ полностью сгорел. Водитель отделался легкими травмами.

«В ДТП пострадал 42-летний водитель автомобиля ГАЗ. Ему назначено амбулаторное лечение», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

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