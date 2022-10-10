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В Кущевском районе на посту задержали двух парней с полкило мефедрона

Происшествия
10.10.2022 13:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kushhevskom-rajone-na-postu-zaderzhali-dvuh-parnej-s-polkilo-mefedrona
Фото пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На стационарном посту ДПС «Кущевский» сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль Hyundai Solaris.

По данным следствия, в машине были парни в возрасте 23 и 24 лет. Во время личного досмотра пассажиров у одного из них правоохранители нашли свертки с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон массой около 500 г.

Молодых людей доставили в отдел. Выяснилось, что злоумышленники приобрели наркотики в интернете и планировали сбыть их с помощью закладок.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Парням грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Оба молодых человека заключены под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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