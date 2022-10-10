В Кущевском районе на посту задержали двух парней с полкило мефедрона
Происшествия
10.10.2022 13:03
На стационарном посту ДПС «Кущевский» сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль Hyundai Solaris.
По данным следствия, в машине были парни в возрасте 23 и 24 лет. Во время личного досмотра пассажиров у одного из них правоохранители нашли свертки с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон массой около 500 г.
Молодых людей доставили в отдел. Выяснилось, что злоумышленники приобрели наркотики в интернете и планировали сбыть их с помощью закладок.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Парням грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Оба молодых человека заключены под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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