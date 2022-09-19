Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Курской области из-за урагана погибли два человека

Происшествия
19.09.2022 09:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kurskoj-oblasti-iz-za-uragana-pogibli-dva-cheloveka
В Курской области из-за урагана погибли два человека
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Курской области

Сильнейший ураган обрушился на Курскую область вечером 18 сентября. К сожалению, есть жертвы.

Во время разгула стихии обломок дерева проломил окно комнаты Курского автотехнического колледжа, расположенного на 3-м Промышленном переулке. Стекло разбилось и ранило в область живота 18-летнего студента. От полученных травм молодой человек скончался. По данному факту следователи проводят проверку.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
  2. Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
  3. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  4. Скончался режиссер советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
  5. В Краснодаре на общегородской субботник вышли 85 тыс. горожан
  6. В Крыму неизвестный поджег внедорожник и гольф-кар возле виллы телеведущего Киселева
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях