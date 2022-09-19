В Курской области из-за урагана погибли два человека
Происшествия
19.09.2022 09:00
Сильнейший ураган обрушился на Курскую область вечером 18 сентября. К сожалению, есть жертвы.
Во время разгула стихии обломок дерева проломил окно комнаты Курского автотехнического колледжа, расположенного на 3-м Промышленном переулке. Стекло разбилось и ранило в область живота 18-летнего студента. От полученных травм молодой человек скончался. По данному факту следователи проводят проверку.
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