В Курской области из-за урагана погибли два человека

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Курской области

Сильнейший ураган обрушился на Курскую область вечером 18 сентября. К сожалению, есть жертвы.

Во время разгула стихии обломок дерева проломил окно комнаты Курского автотехнического колледжа, расположенного на 3-м Промышленном переулке. Стекло разбилось и ранило в область живота 18-летнего студента. От полученных травм молодой человек скончался. По данному факту следователи проводят проверку.