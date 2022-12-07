В Курганинскую ЦРБ по нацпроекту доставили новое оборудование

Два монитора, позволяющие контролировать физиологические показатели пациентов, закупили по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Новые аппараты будут применять во время проведения анестезии, ИВЛ и при оказании экстренной медпомощи.

«Отмечу, что мониторы смогут одновременно отслеживать несколько параметров состояния пациента, что, в свою очередь, сделает нас еще на шаг ближе к оказанию качественной медицинской помощи», — сказала главврач Курганинской ЦРБ Татьяна Накиб.

В 2022 году модернизацию ведут в 56 медучреждениях Кубани. В них закупается новое оборудование, проводятся капремонты. Кроме того, на территории края устанавливают новые ФАПы и строят поликлиники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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