В Курганинскую ЦРБ по нацпроекту доставили новое оборудование
Общество
07.12.2022 12:16
Два монитора, позволяющие контролировать физиологические показатели пациентов, закупили по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
Новые аппараты будут применять во время проведения анестезии, ИВЛ и при оказании экстренной медпомощи.
«Отмечу, что мониторы смогут одновременно отслеживать несколько параметров состояния пациента, что, в свою очередь, сделает нас еще на шаг ближе к оказанию качественной медицинской помощи», — сказала главврач Курганинской ЦРБ Татьяна Накиб.
В 2022 году модернизацию ведут в 56 медучреждениях Кубани. В них закупается новое оборудование, проводятся капремонты. Кроме того, на территории края устанавливают новые ФАПы и строят поликлиники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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