В горбольницу Горячего Ключа по нацпроекту приобрели новый дефибриллятор

Оборудование для отделения реаниматологии приобрели в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Современный аппарат регистрирует частоту сердечных сокращений. Это позволит обеспечить высокую выживаемость пациентов после остановки сердца.

«Не могу не отметить, что новое оборудование щадяще воздействует на сердечные ткани», — сказал главврач горбольницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев.

По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в больницы Краснодарского края поступило свыше 1 тыс. единиц оборудования. Кроме того, по нацпроекту «Здравоохранение» на Кубани строятся и капитально ремонтируются медучреждения, возводятся ФАПы. В текущем году модернизация охватит 56 медорганизаций. Эта работа находится на особом контроле Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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