В Курганинском районе школа искусств получила 25 музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты получила детская школа искусств в станице Темиргоевской в рамках национального проекта «Культура».
«Федеральная поддержка в рамках национального проекта «Культура» позволяет укреплять материально-техническую базу школ, создавая благоприятные условия для развития молодых талантов и подготовки будущих специалистов», — сказал первый замминистра культуры Краснодарского края Алексей Погребенко.
На укрепление материальной базы школы искусств из всех уровней бюджета выделили 4,3 млн рублей. На эти средства закупили 25 духовых инструментов, микрофоны, а также учебную литературу.
В Темиргоевской школе учатся 392 человека. Они осваивают ударные народные и духовые инструменты, а также фортепиано, искусство театра и живопись, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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