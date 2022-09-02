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В Курганинском районе школа искусств получила 25 музыкальных инструментов

Культура
02.09.2022 12:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kurganinskom-rajone-shkola-iskusstv-poluchila-25-muzykalnyh-instrumentov
В Курганинском районе школа искусств получила 25 музыкальных инструментов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Музыкальные инструменты получила детская школа искусств в станице Темиргоевской в рамках национального проекта «Культура».

«Федеральная поддержка в рамках национального проекта «Культура» позволяет укреплять материально-техническую базу школ, создавая благоприятные условия для развития молодых талантов и подготовки будущих специалистов», — сказал первый замминистра культуры Краснодарского края Алексей Погребенко.

На укрепление материальной базы школы искусств из всех уровней бюджета выделили 4,3 млн рублей. На эти средства закупили 25 духовых инструментов, микрофоны, а также учебную литературу.

В Темиргоевской школе учатся 392 человека. Они осваивают ударные народные и духовые инструменты, а также фортепиано, искусство театра и живопись, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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