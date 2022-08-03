Две школы Сочи по нацпроекту получили музыкальные инструменты
Культура
03.08.2022 17:26
Две музыкальные школы курорта в 2022 году приобрели оборудование, музыкальные инструменты и учебные материалы в рамках национального проекта «Культура».
Детская музыкальная школа № 3 получила рояль и проектор. А музыкальная школа № 2 — пианино, аккордеоны, баяны, домры, балалайки, а также комплект духовых инструментов и компьютеры.
«Такое серьезное обновление материальной базы позволит с еще большей эффективностью и энтузиазмом продолжить работу по воспитанию и развитию художественно-эстетического вкуса у подрастающего поколения», — цитирует главу городского управления культуры пресс-служба администрации Сочи.
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