Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Две школы Сочи по нацпроекту получили музыкальные инструменты

Культура
03.08.2022 17:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/blagodarya-natsproektu-dve-shkoly-sochi-poluchili-muzykalnye-instrumenty
Две школы Сочи по нацпроекту получили музыкальные инструменты
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Две музыкальные школы курорта в 2022 году приобрели оборудование, музыкальные инструменты и учебные материалы в рамках национального проекта «Культура».

Детская музыкальная школа № 3 получила рояль и проектор. А музыкальная школа № 2 — пианино, аккордеоны, баяны, домры, балалайки, а также комплект духовых инструментов и компьютеры.

«Такое серьезное обновление материальной базы позволит с еще большей эффективностью и энтузиазмом продолжить работу по воспитанию и развитию художественно-эстетического вкуса у подрастающего поколения», — цитирует главу городского управления культуры пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Туапсинском районе школа искусств по нацпроекту получила новые музыкальные инструменты.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях