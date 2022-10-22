В Курганинском районе открыли новую многофункциональную спортивную площадку

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На площадке в станице Родниковской дети и взрослые смогут заниматься гандболом, мини-футболом, волейболом и баскетболом.

Там уложили специальное бесшовное покрытие, а также установили уличные тренажеры и оборудование из качественных материалов.

«В станице проживает около 5 тыс. человек, новая площадка позволит увеличить количество систематически занимающихся спортом взрослых и детей. Сейчас на территории сельского поселения работает 20 спортивных секций, в которых тренируются около 2 тыс. юных атлетов», — сказал министр спорта Кубани Серафим Тимченко.

На открытии спортивного объекта провели показательные соревнования по разным видам спорта. Также выступили местные творческие коллективы.

«В 2022 году из краевого бюджета выделили более 117 млн рублей на строительство 19 многофункциональных спортивных площадок в 18 районах Кубани. В следующем году планируем открыть не менее 15 многофункциональных спортивных площадок в разных поселениях нашего края», — сообщил вице-губернатор Александр Власов.

Площадку в станице Родниковской построили по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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