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В Курганинском районе на предприятии-участнике нацпроекта «Производительность труда» открыли агро-класс

Экономика
20.10.2022 16:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kurganinskom-rajone-na-predpriyatii-uchastnike-natsproekta-proizvoditelnost-truda-otkryli-agro-klass
В Курганинском районе на предприятии-участнике нацпроекта «Производительность труда» открыли агро-класс
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Первый агро-класс для учеников 7-10 классов организовали на предприятии «Агро-Галан», которое входит в ООО «Сельхозобъединение – Галан».

На предприятии с помощью экспертов Регионального центра компетенций внедряют бережливые технологии. ООО «Агро-Галан» выращивает зерновые и пропашные сельхозкультуры. В рамках нацпроекта на предприятии оптимизируют работы ремонтной мастерской.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, сейчас аграрии активно внедряют инновационные технологии. Он отметил, что важно формировать интерес у подрастающего поколения к аграрным специальностям и в целом повышать привлекательность села.

По словам руководителя предприятия-участника нацпроекта Александра Галенко, на производстве работают специалисты, которые вернулись на родную землю после окончания вузов, однако молодежи немного. Поэтому на предприятии решили открыть агро-класс, познакомить школьников в теории и на практике с сельским хозяйством, а также сделать образовательный процесс интересным и современным. На базе агро-класса начали создавать «Фабрику процессов». На учебной площадке в игровой форме школьники получат опыт в решении реальных рабочих ситуаций.

Краснодарский край занимает первое место в рейтинге субъектов России в номинации «Регион-лидер по производительности труда». За 3 года к нацпроекту присоединились более 200 предприятий края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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