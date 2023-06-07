В Курганинском районе 8 и 9 июня вода в реках поднимется до опасных отметок

Штормовое предупреждение по подъему воды в реках Краснодарского края продлили до 9 июня.

По прогнозу синоптиков, в течение суток 8 и 9 июня в реках и водотоках Курганинского района уровень воды достигнет опасных отметок. Это связано с продвижением паводочной волны.

По данным на 14:00 7 июня уровень реки Лаба в Лабинске составил 596 см при уровне опасной отметки в 600 см. В реке происходит постепенный спад уровня воды.

В связи с ожидаемым подъемом воды в реках жителей юго-восточной части Кубани призвали соблюдать меры безопасности и внимательно следить за изменениями погодных условий, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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