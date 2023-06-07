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В Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия подтоплений в четырех муниципалитетах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-prodolzhayut-likvidirovat-posledstviya-podtoplenij-v-chetyreh-munitsipalitetah
В Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия подтоплений в четырех муниципалитетах
Фото t.me/mchs_kuban

В четырех муниципалитетах Краснодарского края продолжается ликвидация последствий подтоплений.

По данным МЧС, на данный момент в Лабинском районе и Армавире остаются подтопленными 59 придомовых территорий. Кроме того, в Лабинском районе остаются подтопленными также 8 домов. Территории обследуют 53 оценочные комиссии. В работах по ликвидации последствий подтоплений участвуют 202 человека и 91 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным краевого оперштаба, в Новокубанском районе были подтоплены 176 придомовых территорий, в 56 домов зашла вода. Работы по откачке воды продолжаются. Воду предстоит откачать из 45 придомовых территорий. В 6 населенных пунктах района действует режим ЧС.

В Мостовском районе в поселке Псебай град повредил кровлю 47 домов. Работают оценочные комиссии. Из-за сильного дождя в горах поднялся уровень воды в ручьях в районе села Никитино. Были размыты мостовые переходы грунтовой автодороги Никитино — Кировский. Без сообщения остались село Никитино и поселок Кировский. Организована временная переправа. Мостовые переходы восстанавливают.

В Армавире продолжается откачка воды с подтопленных придомовых территорий. Сейчас в работе 10 заявок. На территории одного населенного пункта введен режим ЧС, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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