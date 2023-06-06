В Армавире оценочные комиссии составили около 100 актов о порче имущества из-за подтопления

В Армавире прошло 6 июня провели заседание оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды. Экстренные службы работают в городе в усиленном режиме.

Продолжается откачка воды с подтопленных территорий. На данный момент подтопленными остаются около 40 придомовых территорий. Полностью откачали воду с территории детского сада № 10 и автовокзала на улице Ефремова. Спецтехника отрабатывает все заявки, которые поступили от жителей города.

Во время оперштаба обсудили ремонт обрушившегося канализационного коллектора на улице Шоссейной. Сейчас готовят смету для его восстановления. По предварительной оценке специалистов, заменить надо около 1 км коллектора. Также обсудили очистку ливневых канализаций и дренажных каналов, которые оказались забиты и не смогли пропустить через себя большое количество воды.

В Армавире продолжают работать мониторинговые группы. Их число увеличили до 17. Специалисты администрации осмотрели более 5 тыс. домов. Составили около 100 актов о порче имущества. Работа по оценке продолжается, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире из-за залпового ливня 4 июня за час выпала двухнедельная норма осадков Подтопленными оказались 70 дворов, вода зашла в 20 домов. В городе действует режим ЧС.