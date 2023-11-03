В Курганинске завершили строительство Центра единоборств

Работы проводились согласно нацпроекту «Демография».

На площади 1,4 тыс. кв. м разместили спортзал с разминочной зоной и тренажерами, рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Там смогут заниматься одновременно 40 юных спортсменов по направлениям: самбо, дзюдо, бокс, борьба и тхэквондо. Будут проводиться соревнования. За три года мы построили 18 Центров единоборств в разных районах края», — написал губернатор в Telegram.

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