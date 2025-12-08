В Курганинске проблему с подачей воды решили после «Прямой линии» губернатора

Благодаря «Прямой линии» губернатора в Курганинске на улице Мира возобновили подачу воды, а в Темрюкском районе устранили проблему с электроэнергией в доме семьи с ребенком на ИВЛ.

С просьбой восстановить подачу воды к губернатору на «Прямой линии» обратилась Татьяна Подзолко. Из-за работ на трассе воды в ее доме не было полгода. Вопрос Татьяны решился уже на следующий день.



«Мне позвонили из краевой администрации. Очень скоро эти люди помогли с подключением воды», — делится жительница Курганинска Татьяна Подзолко.

Из-за реконструкции дороги люди все лето и осень пользовались водой из колодца. Весной все жители улицы отнеслись к отключению воды с пониманием и терпели неудобства. Однако зимой без воды сложно. На «Прямой линии» губернатор поручил оперативно восстановить водоснабжение для всех жителей этой улицы.

«Заменили сети, потом продезинфицировали и пустили сетевую воду, оперативно переподключили всех абонентов», — говорит заместитель главы Курганинского городского поселения Александр Алексеев.

В этом году на реконструкцию и ремонт объектов водоснабжения в крае из бюджета направлено 4 млрд рублей. Эти средства пошли на обновление более 230 км сетей, 38 водозаборов, а также на проектирование 7 новых объектов.

В Темрюкском районе Наталья Бутурлакина, муж и сын которой сейчас находятся на СВО, пожаловалась на низкое качество электроснабжения, не позволяющее включить аппарат ИВЛ для младшего сына-инвалида. Счетчик не выдерживал мощности и свет регулярно выключался. Вениамин Кондратьев потребовал незамедлительно решить вопрос. В результате перебои с напряжением устранили в тот же день.

«Позвонили и сказали, что нам увеличили мощность с 5 кВт до 10. Спасибо большое нашему губернатору, терпения ему на нелегкой работе», — говорит жительница станицы Старотитаровской Наталья Бутурлакина.

На «Прямой линии» губернатор также обратился к главам всех муниципалитетов и еще раз напомнил, что за каждой семьей бойца СВО обязательно должен быть закреплен сотрудник администрации района. Чтобы с подобными просьбами, как и любой другой проблемой, родители, жены и дети защитников Отечества могли обращаться напрямую и оперативно их решать.

