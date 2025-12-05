«Прямая линия» губернатора побила прошлогодний рекорд по продолжительности

Прямой эфир продлился 4 часа 45 минут и побил прошлогодний рекорд. ЖКХ, дороги и строительство — самые популярные вопросы.

«Прямая линия» с губернатором — это не только возможность решить конкретные и точечные вопросы в удаленных хуторах Кубани, но и поговорить об итогах уходящего года, вместе с жителями подвести черту и выявить болевые точки.



Кондратьев начал разговор с экономики края. В условиях охлаждения экономики страны краевая экономика показывает свою устойчивость. Это заслуга продуманной политики. Губернатор вовремя принял решение: нужно помогать предпринимателям.

«Краевой бюджет честный и сбалансированный. Он отталкивается от того, что мы должны бизнес сохранить. С вызовами и трудностями в первую очередь сталкивается бизнес. На предприятиях работают люди, которые должны гарантированно получить зарплату. Мы должны пройти этот непростой промежуток охлаждения экономики, а потом снова добиться очень серьезных темпов роста», — подчеркивает губернатор.

Предпринимателям 2025-й запомнится надолго. Он стал настоящим годом вызовов — особенно для тех, кто трудится в Темрюкском районе и Анапе. Первый вопрос на «Прямой линии» коснулся туристического налога. Жительница Анапы поинтересовалась будет ли открыт курортный сезон в 2026 году.

«Я полностью на стороне анапчан. Я хочу, чтобы курортный сезон 2026 года в Анапе состоялся. Мы для этого делаем все возможное. Но в первую очередь нужно поддержать бизнес — особенно малый бизнес. В совокупности оказали поддержку на 1,5 млрд рублей. К Правительству обратились, там тоже будет отсрочка платежей по налогам. Кроме того, в Фонде микрофинансирования края предусмотрели микрозаймы до 3%. Мы должны помочь анапчанам и сделать все возможное, чтобы открыть там курортный сезон в следующем году», — говорит Кондратьев.

Региональные власти поддерживают анапский бизнес на плаву. Фонд микрофинансирования выдает кредит под низкий процент, действует программа по компенсации операционных расходов. По инициативе губернатора отельерам, которые оказались в зоне ЧС, Правительство предоставило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. При этом для краевых властей важна законность бизнеса. Еще один вопрос из Анапы прозвучал от хозяйки гостевого дома, которая не может внести его в реестр.

«Должен быть алгоритм легализации, но при условии проведения общественных слушаний и согласия всех жильцов, которые живут в этом квартале. Здесь нужно смотреть взвешенно и по-честному, не нарушая права тех, кто живет рядом с этой мини-гостиницей», — говорит глава края.

Через конкретную просьбу одного человека глава региона выходит на общую боль людей. Так, на «Прямую линию» поступил звонок от фермера из Крыловского района. В условиях падения цен на молоко содержать крупный рогатый скот и заниматься производством не выгодно. Мужчина попросил у губернатора помощи, Вениамин Кондратьев ищет решение для всех кубанских аграриев.

«Непростой год для аграриев, но самое тревожное, что я услышал, — это то, что невыгодно просто содержать молочное стадо. Мы уже поддерживали, датировали, даже до 4 рублей доходило на молоко, когда оно начало падать, чтобы сохранить молочное поголовье. У нас первое место в России по питьевому молоку, второе — по сырому. Мы не должны терять эти позиции, нам нужно сохранить людей, которые занимаются производством молока», — отмечает Кондратьев.

Основной темой разговора кубанцев с губернатором продолжает оставаться специальная военная операция. По его словам, задача власти сделать все, чтобы воины и их семьи были дома окружены заботой.

«Программа поддержки в рамках края, которая приняла и семей, и участников СВО, будет продлена до тех пор, пока последний боец либо семья участника СВО не перестанет пользоваться этой программой. Меры поддержки будут работать и дальше», — подчеркивает губернатор.

К воинам, которые вернулись в родной край, относятся бережно. В регионе работает фонд, который оказывает содействие в получении всех мер поддержки. Это протезирование, лекарственное обеспечение, реабилитация и не только. В следующим году принимать героев будут два новых реабилитационных центра. Первый на базе Краевой клинической больницы № 1 в Краснодаре, второй — в Динском районе. Губернатор отметил, что планы на медицинское учреждение поменяли в пользу защитников Отечества.

«Мы его изначально задумывали и начали строить еще до специальной военной операции. Он должен был быть предназначен для тех, кто перенес инсульт. Но с учетом СВО мы в первую очередь направим его для нужд наших ребят, которые хотят вернуться к активной жизни. Мы планируем, чтобы они были первыми пациентами реабилитационного центра», — говорит глава Кубани.

В крае реализуется кадровый проекта «Герои Кубани». Всего на участие в нем подали более 2 тыс. заявок, сейчас 63 финалиста проходят обучение. В студии зачитали вопрос отца участника СВО об адаптации.

«Программа адаптации проводится в ручном режиме. Здесь мы должны исходить из того, что подход должен быть системным и индивидуальным. Главы муниципалитетов должны брать под личный контроль тех, кто только вернулся с фронта», — отмечает руководитель края.

К губернатору обратилась Наталья Бутурлакина. Муж женщины и двое сыновей защищают страну, участвуя в спецоперации, она же вместе с младшим ребенком-инвалидом ждет их дома и из последних сил борется с бытовыми проблемами. Кондратьев поручил главе района решить проблему до конца дня.

«К сегодняшнему вечеру ее решите. Я хотел бы понимать, кто у вас закреплен за этой семьей. Я думаю, что он точно уже устал работать в администрации Темрюкского района. По закрепленным сотрудникам я прошу вас доложить мне лично — и конкретно по этой семье», — говорит глава региона.

Руководитель региона справедливо требует решений от глав на местах. Они должны быть вовлечены в жизнь каждого жителя. Только так можно добиться реальных результатов. Как и поручил Вениамин Кондратьев, вечером этого же дня проблему Натальи решили навсегда.

В Юбилейном микрорайоне появится самый величественный в России храм, посвященный бойцам СВО. Его высота будет более 70 м.

«Сейчас в красивом месте на берегу реки появится храм. Мы не могли не откликнуться на обращение наших бойцов, участников СВО. У нас есть войсковые батюшки, это их просьба», — подчеркивает глава Кубани.

Вторая по популярности тема вопросов — транспорт и дорожное хозяйство. Объем дорожного фонда в 2025 году составил более 58 млрд рублей. В приоритете губернатора — стратегия на долгий период. В центре внимания краевая столица и программа развития на 10 лет. В нее попали 27 развязок, путепроводов и дорог. Главный общественный транспорт — трамвай. Новые линии пройдут по Западному обходу. Однако от стройки страдают люди, которые живут у дорог, ставших альтернативными путями. Вениамин Кондратьев уверен: в погоне за качественной дорожно-транспортной инфраструктурой люди страдать не должны.

«Мы приняли программу развития дорожно-транспортной сети Краснодара. Она будет с этого года по 2035 год, 10 лет. Мы предварительно на реализацию этой программы заложили 130 млрд рублей. Расшивка проблем будет существенной», — отмечает губернатор.

Были на «Прямой линии» и вопросы от тех, кто уже обращался к губернатору. Два года назад жители Усть-Лабинского района просили отремонтировать один из домов культуры. Творческие коллективы поблагодарили главу региона и попросили о новом оборудовании. Дом культуры как центр станичной жизни должен быть оснащен всем, уверен Кондратьев.

«Если нужны осветительные приборы для сцены, то будут. К Новому году жителям Некрасовской сделаем подарок. Пусть у вас будет очень хороший и во всех смыслах светлый ДК», — говорит глава региона.

На первом месте на Кубани всегда люди и их желания, при том что Краснодарский край — это житница страны. Урожай, вопреки вызовам, 112 млн т зерновых и зернобобовых. Кубань — это здравница страны. Несмотря на трудности, в крае уже отдохнули 16,6 млн россиян. Регион — новая кузница России. В прошлом году край побил рекорд и привлек более 1 трлн инвестиций.

