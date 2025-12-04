Расходы бюджета Краснодарского края в 2026 году составят 552 млрд рублей

Бюджет региона приняли 4 декабря на очередной 71-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края.

Участие в сессии принял губернатор Вениамин Кондратьев. Провел заседание председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Расходы регионального бюджета в 2026 году составят 552 млрд рублей. Для Краснодарского края в условиях «охлаждения» экономики при принятии бюджета на 2026 год было важно правильно расставить приоритеты и поддержать все отрасли. На это акцентировал внимание в своей речи Вениамин Кондратьев.

«Мы должны обеспечить выполнение всех обязательств перед жителями, сохранить набранные темпы социального строительства и развития региона. При этом отталкиваться от собственных возможностей экономики. Бюджет должен быть сбалансированным, потому что сейчас время, когда нужно четко расставлять приоритеты. Важно сохранить АПК, санаторно-курортный комплекс, промышленность», — отметил глава региона.

По его словам, бюджет остается социально ориентированным. На социальную сферу направят 382 млрд рублей — это около 70% бюджета. Благодаря этим средствам увеличат все соцвыплаты, с 1 января их проиндексируют на 4% процента. Также с 1 сентября проиндексируют стипендии.

Кондратьев отметил, что с начала нового года на 5 тыс. рублей увеличится ежемесячная краевая доплата для педагогов школ и детских садов.

«Выделим дополнительные средства на повышение зарплаты учителям, врачам, социальным работникам и работникам культуры. Средства также пойдут на ремонт и оснащение учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, льготные лекарства и многое другое», — подчеркнул глава региона в Telegram.

Всего на повышение заработной платы работникам соцсферы в соответствии с указами Президента России дополнительно направят порядка 16 млрд рублей. Всего же на заработную плату работников бюджетной сферы в 2026 году предусмотрели 123,7 млрд рублей.

Вениамин Кондратьев отметил, что еще 7,9 млрд рублей выделят на бесплатное питание обучающихся — это на 1 млрд больше, чем в 2025-м. На ремонт и оснащение учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта на будущий год предусмотрели 7,5 млрд рублей. На льготное лекарственное обеспечение — 17,3 млрд.

Также 93,1 млрд рублей в следующем году направят на строительство и реконструкцию социальных, спортивных и инженерных объектов.

Как отметил Юрий Бурлачко, сформированный бюджет является оптимальным с точки зрения защиты интересов граждан и сохранения социальных гарантий.

«Внесенные поправки оптимальны для тех непростых условий, в которых мы сегодня находимся. Несмотря на них, мы видим увеличение финансирования по основным направлениям социальной политики: на образование, здравоохранение, социальные вопросы. При этом и реальный сектор экономики растет, и на жилищно-коммунальное хозяйство параметры финансирования увеличиваются», – цитирует председателя ЗСК пресс-служба администрации Краснодарского края.

