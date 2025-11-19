Доход бюджета в 544 млрд рублей прогнозируют в 2026 году в Краснодарском крае

В Законодательном собрании состоялись слушания по проекту регионального бюджета на трехлетний период: с 2026-го по 2028 годы. Депутаты обсудили прогнозы, значимые направления и поступления в краевую казну.

В ближайшие три года основная часть бюджета Краснодарского края будет направлена на социальную поддержку населения, развитие здравоохранения и образования. Это следует из законопроекта главного финансового документа Кубани. Его основные положения парламентарии обсудили на слушании в ЗСК.

Встречу провел председатель Юрий Бурлачко. Законопроект краевого бюджете затрагивает 2026 год и плановые периоды за 2027 и 2028 годов. Перед выступлением участников встречи председатель ЗСК отметил, что при формировании бюджета использовался базовый вариант прогноза социально-экономического развития края. При этом учитывались возможные внешние вызовы и меры внутренней политики.

«Взвешенный подход к составлению краевого бюджета позволил сохранить его социальную направленность, предусмотреть в очередном трехлетнем периоде все социальные льготы и гарантии жителям края, запланировать в полном объеме средства на индексацию социальных выплат, пособий и ряд других мероприятий. Всего на социально-культурную сферу предусматривается более 67% от общего объема расходов», — говорит Юрий Бурлачко.

При этом учитываются национальные приоритеты и задачи социально-экономического развития. Более подробно про законопроекты рассказали представители профильных ведомств. Если говорить про экономические прогнозы, то объем ВРП в 2026 году составит более 6 трлн рублей. Рост экономики в этом плановом периоде будете на уровне примерно в 3%. Общие же планируемые доходы краевой казны будут порядка 544 млрд рублей, расходы — 547 млрд. Основным источником доходов в следующем году станут налоги на физических лиц и на прибыль организаций. При этом эксперты отмечают, что налоговые и неналоговые поступления с каждым годом будут увеличиваться. Сейчас их совокупная доля в краевых доходах более 60%.

«По НДФЛ мы видим следующие меры — борьба с нагельной занятость, серыми схемами трудоустройства, которая ведется в регионе. Мы выполняем план, только в этом году, по данным налоговых органов, сумма дополнительно поступившего НДФЛ составила более 1,1 млрд рублей и страховых взносов — более 3 млрд», — рассказывает председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко.

Свои заключения на законопроект также озвучил председатель Контрольно-счетной палаты края. Экспертиза проекта бюджета показала, что финансовый документ соответствует требованиям бюджетного законодательства. Законопроект порекомендовали рассмотреть на ближайшей сессии парламента. Подводя итог слушания, председатель ЗСК отметил, что в условиях меняющейся экономической ситуации ключевая задача — сохранение баланса и устойчивости бюджетной системы края.

«Сегодня особое внимание должно быть сосредоточено на реалистичности бюджетных планов как по доходам, так и по финансированию расходных обязательств, среди которых приоритетными остаются — выполнение социальных обязательств, реализация национальных приоритетов, поддержка участников спецоперации и членов их семей, развитие инфраструктуры, а также обеспечение баланса между интересами всех территорий края», — отмечает Бурлачко.

Завершилась встреча единогласным решением депутатов — обсудить законопроект краевого бюджета на очередной сессии Законодательного собрания.

