Доходы бюджета Кубани за 10 месяцев этого года составили 493 млрд рублей

Вениамин Кондратьев 12 ноября провел большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

Руководитель края вместе с вице-губернаторами, председателем ЗСК, министрами и главами районов рассмотрел текущие показатели по этому направлению и обсудил, как в нынешних условиях можно улучшить ситуацию до конца года.



На Кубани уделяют особое внимание социально-экономическому развитию. Встречу Вениамин Кондратьев начал с подведения предварительных итогов этого года. Экономические показатели говорят об устойчивом росте.

«За 10 месяцев в консолидированный бюджет края поступило 493 млрд рублей, что почти на 26 млрд рублей больше, чем за этот же период прошлого года. По итогам года налоговые доходы должны составить не менее 595 млрд рублей. Я здесь прошу всех смотреть на реальную экономическую составляющую конкретных предприятий», — отмечает губернатор.

В 2024 году объем налоговых поступлений составил более 520 млрд рублей, в этом году тенденция роста сохраняется. Однако это не повод останавливать работу. Удержать темп, не допустить спада экономики, сохранить ВРП на уровне 5,8 трлн рублей и потенциал для дальнейшего устойчивого развития — основная задача в непростых условиях.

«Мы должны реально оценивать положение дел. Сейчас важно не допустить спада экономики, сохранить ВРП на уровне 5 триллионов 800 миллиардов рублей и потенциал для дальнейшего устойчивого развития. Выполнение этой задачи напрямую зависит от работоспособности компаний и поступлений в бюджет. Важно не только сохранять наши предприятия, но и внедрять инновации, осваивать выпуск новой продукции», — говорит глава края.

Сложности в этом году окружают регион со всех сторон. Это и давление санкций, и рост финансовой нагрузки для обеспечения безопасности края, и разлив мазута в Керченском проливе, и засуха в северных районах края. Несмотря на жаркое лето, аграриям удалось собрать достойный урожай.

Каждый из этих вызовов серьезно влияет на экономику края. Губернатор призвал особенно внимательно анализировать ситуацию, не давая трудностям брать верх над успехом региона. Первый вице-губернатор поручил ответственным ведомствам составить план-график, с конкретными пунктами, кого, когда и как необходимо поддержать.

«Достаточно высокую эффективность показал план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. В этом году мы направили 3,7 млрд рублей на его реализацию. Поэтому я попрошу, чтобы до 20 декабря отраслевые органы представили предложение точечной поддержки реального сектора экономики, который в этих экономических условиях нуждается в нашей поддержке. Для того, чтобы мы уже в начале года это все еще раз посмотрели и с начала года работали над этим планом», — говорит Игорь Галась.

Чтобы не потерять бюджетные деньги, важна выстроенная система уплаты налогов. Благодаря налогам на Кубани продолжают строить детские сады, школы, медицинские учреждения, обновлять дороги и модернизировать системы ЖКХ даже в самых отдаленных районах. Порядочные предприниматели платят исправно, а край в свою очередь готов помогать тем, кто работает открыто и честно. С теми же, кто не разделяет такую позицию разговор короткий, заверил Вениамин Кондратьев.

«За поддержкой они обратиться не смогут, потому что ни на каком налоговом учете не стоят. Поэтому важно для каждого, кто работает в тени, донести информацию, что помощь они получить не смогут», — подчеркивает Кондратьев.

Чтобы удержать экономику, важно не только грамотно управлять имеющимися ресурсами, но и поддерживать уязвимые отрасли. Разлив мазута в Керченском проливе повлиял на анапский бизнес. Санаторно-курортная сфера в Анапе оказалась под угрозой. Здесь на помощь пришли краевые власти. Благодаря инициативе губернатора предпринимателям предоставили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до конца декабря 2025 года. В планах продлить меру поддержки, пока в Анапе реализуют альтернативный туризм.

«Отельеры все равно существенно снизили стоимость номера, поэтому средства размещения нагружены были практически на 100%. Мы недавно встречались с коллегами из Анапы, с бизнесом, хотели поблагодарить вас за поддержку. Только из регионального бюджета поддержка составила порядка 1,5 млрд рублей», — сообщает заместитель губернатора Александр Руппель.

Распределение бюджета региона было и остается социально ориентированным. Своевременно расставленные приоритеты позволили сохранить программы поддержки пенсионеров, многодетных семей, а также семей участников СВО и не только.

«Мы всегда выполняли все социальные обязательства перед жителями края, независимо от условий. В следующем году нам тоже необходимо будет выполнить все социальные обязательства перед жителями края. Здесь прямая связь с наполняемостью бюджета», — подчеркивает губернатор.

С докладом впервые выступил новый вице-губернатор по социальной сфере Александр Руденко.

«Всего мы предоставляем порядка 40 финансовых мер поддержки. На этот год объем бюджета на соцзащиту — 111 млрд рублей, 68 млрд из них идет на выплаты в целом, в том числе семьям с детьми — 23 млрд рублей. В этом году 31 млрд направляется на содержание социальных учреждений для детей-сирот, людей с инвалидностью и пожилых», — говорит Руденко.

Губернатор призвал уйти от неэффективных и необязательных расходов. Местные бюджеты должны быть реалистичными и сбалансированными. В этом году на поддержку муниципалитетов из казны региона направили более 2 млрд рублей.

«Мы подготовили предложение по дотации на 200 млн рублей на поддержку бюджетов муниципалитетов в северной части края, в которой введен режим ЧС в связи с почвенной засухой. Предлагаем распределить средства там, где мы отмечаем существенное снижение поступлений доходов от предприятий АПК. Также на поддержку муниципалитетов, у которых фактическое поступление налогов ниже уровня прошлого года, за исключением разовых платежей», — отмечает Галась.

«Мы в том числе поддержим муниципалитеты, где наблюдаются объективные выпадения доходов. К тому же мы выделили 2 млрд рублей на поддержку муниципальных образований», — заключает глава Кубани.

До конца года остается полтора месяца. Край планирует выйти в плюс по максимально возможному количеству показателей. От того, с какими результатами регион закроет финансовый год, зависят будущие успехи Кубани.

