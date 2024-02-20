В Курганинске открыли новый детский сад «Теремок» на 100 мест

В новом детском саду оборудовали просторные группы, музыкальный зал, студию изобразительного творчества, медкабинет и пищеблок.

Детский сад открыли благодаря нацпроекту «Демография». На открытии побывала руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край добра», директор радиостанции «Казак FM» Яна Сторожук. Она отметила, что в Краснодарском крае одновременно возводится 150 социальных объектов.

«Сегодня Краснодарский край — настоящий социальный-строительный конвейер. Работа не останавливается несмотря даже на санкции, темпы только наращивают. Наш президент Владимир Путин ясно поставил задачу — обеспечить детскими садами все муниципалитеты, чтобы навсегда забыть о проблеме очередей. Нынешнее событие — еще один шаг к этой цели», — сказала Яна Сторожук.

После открытия детского сада руководитель благотворительного фонда «Край добра» пообщалась со студентами колледжей и техникумов, представителями волонтерских организаций и молодежных патриотических объединений Курганинского района. На встрече обсудили роль добровольчества, меры поддержки волонтерских организаций, инициированные Президентом России.

«При Владимире Путине институт волонтерства получил мощный импульс к развитию. В современной России быть волонтером становится социальной нормой, как для молодого, так и для старшего поколения. За последние пять лет число волонтеров увеличилось в 6 раз. В одном только Краснодарском крае, мы подсчитали, официально зарегистрированных волонтерских организаций больше 3 тыс. А волонтеров почти 170 тыс. человек», — сказала Яна Сторожук.

Позже на встрече с жителями района руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край добра» обсудила вопросы образования, здравоохранения, спортивные достижения, культурную жизнь и помощь военнослужащим в зоне СВО.

«В Курганинском районе в фонде «Защитники Отечества», созданном по поручению президента, ветераны СВО и их семьи получают помощь и поддержку. Знаю, что силами волонтеров и всех неравнодушных практически каждый месяц собирается гуманитарная помощь нашим ребятам в зоне проведения специальной военной операции. Это большая помощь, которая очень нужна», – отметила Яна Сторожук.

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