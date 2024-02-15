В Белореченске по нацпроекту благоустроили общественное пространство

Участок на улице Толстого обновили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Территорию сделали удобной для маломобильных горожан, обновили покрытия дорожек и тротуаров, систему полива и уличное освещение. Установили новые скамейки и высадили дополнительное озеленение.

По данным краевого министерства ТЭК и ЖКХ, городское пространство для обновления выбрали жители Белореченска во время голосования.

«Сегодня территория площадью более гектара качественно и функционально преобразилась. Место стало комфортным для времяпровождения жителей разного возраста», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

В крае с 2019 года привели в порядок более 1,3 тыс. парков, скверов и набережных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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