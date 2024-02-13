В Краснодаре до конца года по нацпроекту благоустроят два сквера

В краевой столице приведут в порядок сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом и сквер имени Гатова. Эти зеленые зоны краснодарцы выбрали во время голосования в 2023 году. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В сквере памяти Героев-танкистов создадут зоны для прогулок и культурно-массовых мероприятий. В сквере появятся видеонаблюдение, новые светильники, игровая и спортивная площадки. Рядом со сквером сделают парковку. Сейчас из сквера уже вывезли старые скамейки, урны, ограждение и другое оборудование, с дорожек снимают старый асфальт.

В сквере имени Гатова появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, соединенные дорожками. Завершить благоустройство скверов планируют до конца этого года.

В этом году на Кубани планируют благоустроить 104 зеленые зоны. На эти цели предусмотрено более 2,8 млрд рублей. Всего с 2019 года на Кубани благоустроили более 1,3 тыс. зеленых зон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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