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В Белореченске до конца 2024 года благоустроят сквер

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenske-do-kontsa-2024-goda-blagoustroyat-skver
В Белореченске до конца 2024 года благоустроят сквер
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественную территорию на улице Ленина реконструируют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Сквер обновят — сделают новые тротуары, установят детскую площадку и воркаут-комплекс, а также малые архитектурные формы», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Кроме того, в рамках реконструкции сквера в Белореченске выполнят озеленительные работы.

Всего в текущем году на Кубани благоустроят свыше 100 общественных территорий: скверов, парков и набережных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Абинске в 2024 году благоустроят сквер, который местные жители выбрали на рейтинговом голосовании.

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