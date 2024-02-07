В Абинске в 2024 году благоустроят сквер, который выбрали местные жители

Речь идет о зеленой зоне на Восточном проспекте. Ее приведут в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

За благоустройство этого сквера жители Абинска проголосовали в 2023 году. Проект реконструкции общественной территории уже полностью подготовили для реализации.

«Планируют обновить площадки для занятий спортом взрослого населения. Также предусмотрели реконструкцию концертной зоны», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Он уточнил, что в сквере благоустроят спортивные и игровые зоны для детей, разместят малые архитектурные формы и проведут озеленительные работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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