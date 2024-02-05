Скверы благоустроили в Тихорецком и Староминском районах по нацпроекту

Сквер «Звездный» на улице Гоголя в Тихорецке и сквер имени 225-летия освоения казаками кубанских земель в Староминской обновили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Территории для благоустройства местные жители выбрали в рейтинговом голосовании.

«Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» мы создаем обновленный облик наших городов и станиц, повышаем уровень комфорта на территориях общественных пространств. Важно, что действие программы продлили до 2030 года. Значит, мы сможем сделать наш край еще более красивым и благоустроенным», — отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

В сквере «Звездном» обновили плитку, оборудовали тротуары, площадки для отдыха, детские и спортивные площадки. Также там поставили скамейки и ограждения.

В сквере имени 225-летия освоения казаками кубанских земель отремонтировали памятник военной истории, установили лавочки и привели в порядок тротуары.

Всего с 2019 года по нацпроекту на Кубани благоустроили более 1,3 тыс. парков, скверов и набережных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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