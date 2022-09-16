В Курганинске открыли две модельные библиотеки

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Ранее детская и центральная библиотеки Курганинска стали победителями в конкурсном отборе регионов РФ. Они получили субсидии на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура».

На их переоснащение из всех уровней бюджетов выделили 17,4 млн рублей. На эти средства для библиотек Курганинска закупили новые компьютеры, интерактивное оборудование и современную мебель.

Также приобрели более 10 тыс. новых книг — произведение русских и зарубежных авторов, а также книги с дополненной реальностью.

С 2020 года в регионе в рамках нацпроекта «Культура» открыли пять модельных библиотек — в Ейске, Лабинске, Крымске и Крыловском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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