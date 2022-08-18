В Краснодарском крае направили 38 млн рублей на развитие библиотек

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На Кубани их насчитывается более тысячи. Электронными и бумажными ресурсами в них пользуются около 1,5 млн читателей.

Так, в этом году запланирован ремонт сельских библиотек в Северском и Гулькевичском районах. На работы выделили 8 млн рублей.

К слову, в крае уже четвертый год действуют модельные библиотеки с мультимедийной аппаратурой и конференц-залами. До конца года откроют еще шесть таких объектов.

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