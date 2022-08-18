В Краснодарском крае направили 38 млн рублей на развитие библиотек
Общество
18.08.2022 09:27
На Кубани их насчитывается более тысячи. Электронными и бумажными ресурсами в них пользуются около 1,5 млн читателей.
Так, в этом году запланирован ремонт сельских библиотек в Северском и Гулькевичском районах. На работы выделили 8 млн рублей.
К слову, в крае уже четвертый год действуют модельные библиотеки с мультимедийной аппаратурой и конференц-залами. До конца года откроют еще шесть таких объектов.
Читайте также: в Ейске боксеры установили уличную библиотеку.
Популярные новости
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Мэру Краснодара Андрею Алексеенко прочат место главы кабмина Харьковской области
- В Анапе дрон спас жизнь еще одному утопающему
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодаре к отопительному сезону подготовили более 70% домов
- В Краснодарском крае водитель смятой легковушки чудом выжил, оказавшись между КамАЗом и фурой
ТОП 5 НОВОСТЕЙ