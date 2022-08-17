В Ейске боксеры установили уличную библиотеку
Опыт создания таких книжных шкафов уже существует во многих городах Кубани, но этот случай особенный. Ведь инициаторами идеи стали боксеры.
Уличная библиотека — дело рук тренера по боксу Максима Алешина. Он потратил около 70 тыс. рублей на книжный шкаф. По словам мужчины, успех боксера на ринге в равной степени зависит от силы и ума.
«Умный боксер всегда обхитрит сильного. И в этом книги обязательно помогут», — говорит тренер по боксу спортивной школы «Олимп» в Ейске Максим Алешин.
На полках уличной библиотеки томики Салтыкова-Щедрина уже соседствуют с современными детективами, учебник по шахматам — с детскими энциклопедиями. Боксер Владимир Березнев лично приносил сюда несколько книг и заметил, что некоторые из них уже заинтересовали читателей.
«Люди берут отсюда книги. И это достаточно приятно, что кто-то еще увлекается чтением», — рассказывает воспитанник спортивной школы «Олимп» в Ейске Владимир Березнев.
Место у боксерского зала проходное. Спортсмены видят, что людей заинтересовала их новинка. За несколько дней накопилось около 200 книг. Приходил даже коллекционер, чтобы обменять свою литературу на нужный экземпляр.
«Заинтересовало, конечно. Я люблю читать, еще и свои принесу. Поставлю обязательно», — делится жительница Ейска Светлана Андреева.
Вечером у этой уличной библиотеки особенно уютно. Боксеры позаботились о подсветке, чтобы место было видно издалека. К слову, это не первая достопримечательность местного зала бокса. Чуть раньше здесь прямо на улице появилась картина «Первые перчатки». Так что местные боксеры тренируют и тело, и ум, и чувство прекрасного.
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