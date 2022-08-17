В Ейске боксеры установили уличную библиотеку

Видео канала «Кубань 24»

Опыт создания таких книжных шкафов уже существует во многих городах Кубани, но этот случай особенный. Ведь инициаторами идеи стали боксеры.

Уличная библиотека — дело рук тренера по боксу Максима Алешина. Он потратил около 70 тыс. рублей на книжный шкаф. По словам мужчины, успех боксера на ринге в равной степени зависит от силы и ума.

«Умный боксер всегда обхитрит сильного. И в этом книги обязательно помогут», — говорит тренер по боксу спортивной школы «Олимп» в Ейске Максим Алешин.

На полках уличной библиотеки томики Салтыкова-Щедрина уже соседствуют с современными детективами, учебник по шахматам — с детскими энциклопедиями. Боксер Владимир Березнев лично приносил сюда несколько книг и заметил, что некоторые из них уже заинтересовали читателей.

«Люди берут отсюда книги. И это достаточно приятно, что кто-то еще увлекается чтением», — рассказывает воспитанник спортивной школы «Олимп» в Ейске Владимир Березнев.

Место у боксерского зала проходное. Спортсмены видят, что людей заинтересовала их новинка. За несколько дней накопилось около 200 книг. Приходил даже коллекционер, чтобы обменять свою литературу на нужный экземпляр.

«Заинтересовало, конечно. Я люблю читать, еще и свои принесу. Поставлю обязательно», — делится жительница Ейска Светлана Андреева.

Вечером у этой уличной библиотеки особенно уютно. Боксеры позаботились о подсветке, чтобы место было видно издалека. К слову, это не первая достопримечательность местного зала бокса. Чуть раньше здесь прямо на улице появилась картина «Первые перчатки». Так что местные боксеры тренируют и тело, и ум, и чувство прекрасного.