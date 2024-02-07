В Курганинске осудили женщину, которая силой вытолкала в подъезд маленькую дочь

Мировой суд Курганинского района в феврале рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Курганинска, которую обвиняли в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

По данным суда, девочка захотела выйти погулять на улицу, но ее пьяная мать была против этого. Она с силой вытолкнула дочь из квартиры, девочка упала и ударилась. После этого мать несколько раз ударила ее ногой, рукой, при этом она грубо ругала дочь, после чего захлопнула дверь в квартиру. Девочка осталась на лестничной площадке одна и без обуви.

В суде женщина сказала, что осознала свой поступок и попросила суд строго ее не наказывать. Суд назначил ей 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства, а также взыскал в пользу дочери 200 тыс. рублей компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел вечером 24 сентября в подъезде многоквартирного дома на улице Есенина в Курганинске. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ.