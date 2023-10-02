На Кубани завели дело на мать, которая силой вытолкала в подъезд маленькую дочь

Инцидент произошел вечером 24 сентября в подъезде многоквартирного дома на улице Есенина в Курганинске.

По версии следствия, в тот день 39-летняя местная жительница начала ругать свою 9-летнюю дочь за то, что она хотела пойти гулять на улицу. Женщина ударила девочку по ноге и силой вытолкала ее из квартиры на лестничную площадку, а затем бросила на пол.

После этого поступка на женщину завели уголовное дело по ст. 156 УК РФ. Ее подозревают в жестоком обращении с дочерью и ненадлежащем воспитании. Ей грозит до 3 лет лишения свободы, штраф до 100 тыс. рублей или принудительные работы.

В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе условия жизни ребенка в семье. Сейчас девочка находится вместе со своим отцом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: мужчина получил 4 года колонии за истязание 6-летней падчерицы в Краснодарском крае. Маленькая девочка регулярно подвергалась избиению со стороны сожителя свой матери в одной из квартире на переулке Белинского в Кропоткине. Женщина обо всем знала, но не заступалась за дочь из-за того, что материально зависела от мужчины.