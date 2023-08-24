Мужчина получил 4 года колонии за истязание 6-летней падчерицы в Краснодарском крае

Маленькая девочка регулярно подвергалась избиению со стороны сожителя свой матери в одной из квартире на переулке Белинского в Кропоткине. Женщина обо всем знала, но не заступалась за дочь из-за того, что материально зависела от мужчины.

Избитую девочку случайно заметили соседи, когда она вышла на балкон. Они сразу поняли, что ребенок попал в беду и сообщили об этом в правоохранительные органы. Когда на место прибыли врачи и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетним вскрылась страшная правда.

Оказалось, что 6-летняя девочка почти все время сидит в квартире и не посещает детский сад. При этом ребенок не редко остается дома в одиночестве. Девочку не выводили на прогулки, она не общалась со сверстниками. В доме не было настольных и развивающих игр. Ей запрещали выходить даже на балкон.

На теле девочки было многочисленные синяки и кровоподтеки. Выяснилось, что ее регулярно сильно избивает 35-летний сожитель матери — «дядя Вадик». Отчим наказывал ее за детские шалости и неусидчивость. Взрослые практически не уделяли времени ребенку, а девочке хотелось гулять, играть и развиваться.

Впервые мужчина избил падчерицу уже через два месяца после совместной жизни с ее матерью. Ему не понравилось то, что девочка отказалась учиться писать, и он избил ее армейским ремнем. Отчим душил ребенка, ставил ее в угол и на локти в горизонтальную «планку».

Мать девочки работала в местной сауне и могла выходить на суточные смены по несколько дней подряд. Она призналась следствию, что не заступалась за дочь, потому что финансово зависела от сожителя. При этом девочка часто оставалась одна в запертой квартире без приготовленной еды. В эти моменты ей приходилось питаться, чем придется.

Во время следствия мужчина не отрицал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным в истязании ребенка, находящегося в беспомощном состоянии и назначил наказание — 4 года колонии общего режима.

Сейчас пострадавшая девочка продолжает жить вместе с мамой в Кропоткине, пишет газета «Огни Кубани».

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